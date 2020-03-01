Экологическая поправка в Конституцию поможет защитить окружающую среду, считает тюменский эксперт

Фото: Тюменское отделение Союза охраны птиц России Фото: Тюменское отделение Союза охраны птиц России

Поправка в Конституцию, обязывающая правительство России осуществлять меры, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, станет базой для совершенствованию природоохранного законодательства.

Такое мнение высказала в беседе с обозревателем "Тюменской линии" ученый-орнитолог, преподаватель Института биологии Тюменского госуниверситета Мария Лупинос.

"Принятие такой поправки в Конституцию необходимо. Экологам, как профессионалам, так и общественникам, станет легче решать задачи по охране окружающей среды. Думаю, поправка в Основной закон станет основой для развития и усовершенствования экологического законодательства", - отметила она.

Кроме того, экологическая поправка в Основной закон страны возлагает на федеральное правительство обязанности по сохранению уникального природного и биологического многообразия России и по созданию условий для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры.

"В Тюменской области экологическое образование и просвещение активно развивается. Например, детская экологическая организация "ЧИР" ежегодно проводит для ребят экспедиции, в которых они изучают природу родного края. Тюменское отделение российского Союза охраны птиц также проводит разнообразные природоохранные акции. В 2020 году выйдет в свет региональная Красная книга", - рассказала Мария Лупинос.

Евгений Бабенко