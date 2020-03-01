Поправка в Конституцию РФ о культурном наследии – основа создания федерального закона, считает Евгений Пономарев

Евгений Пономарев в спектакле "Ханума" | Фото: Тобольский драматический театр во ВКонтакте Евгений Пономарев в спектакле "Ханума" | Фото: Тобольский драматический театр во ВКонтакте

Внесение поправки в Конституцию РФ о культурном наследии станет основой для создания закона о культуре, которая будет не сферой услуг, а благом, на которое имеет право каждый гражданин страны.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил директор Тобольского драматического театра им. Петра Ершова Евгений Пономарев.

"Государство защищает самобытную культуру народов, этнос, гарантирует сохранение языкового многообразия. Это поправка в Основной закон, о которой мы уже сегодня можем сказать – она работает у нас. В Сибири, Тобольске многое делается для того, чтобы все это сохранить и приумножить. Проходит много национальных праздников, северные народы приезжают к нам и показывают свою уникальную культуру, в школах изучают языки предков", - рассказал он.

Закрепление на законодательном уровне понятия "культурное наследие" и для работников отрасли станет определенным регулятором в создании различных проектов. Во главе угла, по мнению Евгения Пономарева, должны стать ценности семьи, интересы общества и государства. Продукт, который создают специалисты культуры, должен отвечать требованиям, запросам времени, при этом основан на российских традициях.

Пять лет Евгений Пономарев руководит театром Тобольска, более 20 лет занимается театральным искусством. В репертуаре артистов есть авторские проекты, основанные на истории страны. Это спектакль "Медведь" - о пребывании царской семьи в Тобольске. В 2019 году он вошел в федеральную программу "Императорский маршрут". Более 2 тыс. детей его посмотрели. И спектакль по пьесе Петра Васильева "Аля Алябьев" - "Сибирский соловей". Он посвящен уроженцу Тобольска Александру Алябьеву. Благодаря таким проектам жители города и его гости могут лучше узнать историю тобольского края, культуру. Сейчас тобольские актеры работают над созданием постановки, посвященной еще одному тоболяку – Дмитрию Менделееву.

Актеры тобольской драмы неоднократно выступали на столичных сценах, где их радушно встречали, по достоинству отмечали высокий уровень профессионализма. Тобольск в 2017 году встречал фестиваль театров малых городов России. 15 театров работали на площадке города.

По словам директора тобольского театра, на протяжении последних лет власть совершенно по-другому относится к культуре, театру в частности. Немалые средства вкладываются в укрепление материально-технической базы учреждений, проводятся конкурсы по предоставлению субсидий и грантов, организовываются различные фестивали.

"Культура - уникальное наследие для многонационального народа России и поэтому она нуждается в дальнейшей поддержке и теперь уже на законодательном уровне", - уверен Евгений Пономарев.

Анжела Лебедева