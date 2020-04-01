Формирование в обществе ответственного отношения к животным - важная задача, считают тюменские зооволонтеры

| Фото: Лига добровольцев ТюмГУ | Фото: Лига добровольцев ТюмГУ

Формирование в обществе ответственного отношения к животным - важная задача, решением которой уже несколько десятилетий занимаются волонтеры и профессионалы.

Важно, что теперь государство обращает внимание на эту проблему. Актуальность внесения в Конституцию России поправки о защите животных назрела давно.

Такое мнение в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" высказал руководитель студенческой команды зооволонтеров "Ладонь и лапа" ТюмГУ Владислав Сиюткин.

"Опасность таится в том, что эти инициативы могут либо остаться на бумаге, либо воплотиться в сыром виде. Надеюсь, что поправки будут проработаны с участием тех, кто разбирается в данном вопросе. От лица команды зооволонтеров-просветителей могу с уверенностью сказать, что проведение уроков зоограмотности для школьников - один из способов решения проблемы, который в будущем докажет свою эффективность", - рассказал он.

Зооволонтеры ТюмГУ просветительской деятельностью начали заниматься с сентября 2019 года. Регулярно они встречаются с учащимися 6-8 классов тюменских школ. Проводят массовые акции, призывающие бережно относиться к братьям нашим меньшим, организовывают сбор кормов для "потеряшек".

"Ежемесячно мы видим, что в тюменских группах помощи животным публикуются сотни объявлений о жестоком или халатном обращении с животными. Значит, время этой поправки действительно пришло", - уверен Владислав Сиюткин.

Согласно поправкам, которые предлагается внести в ст. 114 Основного закона, правительство страны осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры.

Это дополнение Конституции - не столько про животных, сколько про людей. Эта статья закрепит в обществе воспитание ответственного отношения к животным. А отсюда – ответственное отношение к людям, к обществу, и к окружающей среде в целом, уверены тюменские зооволонтеры.

Анжела Лебедева