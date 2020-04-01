Поправки в Конституцию, расширяющие функции парламента, выравнивают баланс властей

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Поправки в Конституцию, в соответствии с которыми часть президентских функций передается парламенту, выравнивают баланс между исполнительной и законодательной ветвями власти. Такое мнение высказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов.

"Положения Основного закона, устанавливающие в стране суперпрезидентскую власть, когда глава государства управляет правительством и может распустить Госдуму, решает все кадровые вопросы, сегодня требуют корректировки", - уверен депутат.

В результате принятия поправок Россия не перестанет быть президентской республикой. Но полномочия парламента существенно расширятся. Президент будет формировать правительство, но утверждать его состав станет Государственная Дума. А руководителей силовых ведомств глава государства сможет назначать только после консультаций с Советом Федерации.

При этом Совет Федерации и Государственная Дума получают право парламентского контроля.

"Часть президентских функций передается парламенту. Это нормальное явление для демократического государства. Кроме того, это свидетельствует о том, что политическая обстановка в стране стабильная. У нас нет конфликтов между ветвями власти", - подчеркнул Владимир Ульянов.

Евгений Бабенко