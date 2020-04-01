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Поправки в Конституцию, расширяющие функции парламента, выравнивают баланс властей

Политика, 14:04 14 апреля 2020

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Поправки в Конституцию, в соответствии с которыми часть президентских функций передается парламенту, выравнивают баланс между исполнительной и законодательной ветвями власти. Такое мнение высказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов.

"Положения Основного закона, устанавливающие в стране суперпрезидентскую власть, когда глава государства управляет правительством и может распустить Госдуму, решает все кадровые вопросы, сегодня требуют корректировки", - уверен депутат.

В результате принятия поправок Россия не перестанет быть президентской республикой. Но полномочия парламента существенно расширятся. Президент будет формировать правительство, но утверждать его состав станет Государственная Дума. А руководителей силовых ведомств глава государства сможет назначать только после консультаций с Советом Федерации.

При этом Совет Федерации и Государственная Дума получают право парламентского контроля.

"Часть президентских функций передается парламенту. Это нормальное явление для демократического государства. Кроме того, это свидетельствует о том, что политическая обстановка в стране стабильная. У нас нет конфликтов между ветвями власти", - подчеркнул Владимир Ульянов.

Евгений Бабенко

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# Владимир Ульянов , облдума , поправки в Конституцию

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