Поправки в Конституцию защищают многонациональную культуру России
Поправки в Конституцию, защищающие культурную самобытность всех народов страны и гарантирующие сохранение этнокультурного и языкового многообразия, очень важны и актуальны для каждого россиянина.
Такое мнение высказал в беседе с обозревателем "Тюменской линии" депутат Тюменской областной думы Эдуард Омаров.
"Многообразие национальных культур, традиций и языков - одно из главных достояний нашей страны, которая является союзом равноправных народов. При этом подчеркивается государствообразующая роль русского языка. Это обязательно нужно закрепить в Основном законе", - считает Эдуард Омаров.
Поправки в Конституцию защищают культурную самобытность всех народов России. Это долг государства перед прошлыми и будущими поколениями россиян.
Евгений Бабенко