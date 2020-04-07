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Поправки в Конституцию защищают многонациональную культуру России

Политика, 12:09 07 апреля 2020

Фото: duma72.ru

Поправки в Конституцию, защищающие культурную самобытность всех народов страны и гарантирующие сохранение этнокультурного и языкового многообразия, очень важны и актуальны для каждого россиянина.

Такое мнение высказал в беседе с обозревателем "Тюменской линии" депутат Тюменской областной думы Эдуард Омаров.

"Многообразие национальных культур, традиций и языков - одно из главных достояний нашей страны, которая является союзом равноправных народов. При этом подчеркивается государствообразующая роль русского языка. Это обязательно нужно закрепить в Основном законе", - считает Эдуард Омаров.

Поправки в Конституцию защищают культурную самобытность всех народов России. Это долг государства перед прошлыми и будущими поколениями россиян.

Евгений Бабенко

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# культура , поправки в Конституцию , Эдуард Омаров

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