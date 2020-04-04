Поправка в Конституцию о научно-технологическом прогрессе - гарантия дальнейшего развития страны

Фото: rapsinews.ru Фото: rapsinews.ru

Принятие поправки в Конституцию, закрепляющей стремление России к научному, технологическому прогрессу, будет способствовать дальнейшему внедрению инновационных технологий во всех сферах нашей жизни. Такое мнение высказал в беседе с обозревателем "Тюменской линии" председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

"Сегодня технологические инновации активно внедряются в промышленности и сельском хозяйстве, в образовании и здравоохранении, в обороне. Россия не только возродила свой научно-технологический потенциал - она становится в полном смысле этого слова высокотехнологичным государством. И это необходимо закрепить в Конституции", - отметил председатель областной национально-культурной автономии казахов.

Цифровые технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни россиян, добавил Есенгалий Ибраев. Поэтому в упоминание в поправках в Основной закон об обеспечении безопасности персональных цифровых данных актуально для каждого из нас.

"Это требование времени. Очень хорошо, что обновленная Конституция России будет отвечать современным вызовам в научно-технологической сфере. В этом заключается одна из самых веских гарантий дальнейшего развития страны", - подчеркнул Ибраев.

Евгений Бабенко