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Поправка в Конституцию о научно-технологическом прогрессе - гарантия дальнейшего развития страны

Политика, 11:27 04 апреля 2020

Фото: rapsinews.ru

Принятие поправки в Конституцию, закрепляющей стремление России к научному, технологическому прогрессу, будет способствовать дальнейшему внедрению инновационных технологий во всех сферах нашей жизни. Такое мнение высказал в беседе с обозревателем "Тюменской линии" председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

"Сегодня технологические инновации активно внедряются в промышленности и сельском хозяйстве, в образовании и здравоохранении, в обороне. Россия не только возродила свой научно-технологический потенциал - она становится в полном смысле этого слова высокотехнологичным государством. И это необходимо закрепить в Конституции", - отметил председатель областной национально-культурной автономии казахов.

Цифровые технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни россиян, добавил Есенгалий Ибраев. Поэтому в упоминание в поправках в Основной закон об обеспечении безопасности персональных цифровых данных актуально для каждого из нас.

"Это требование времени. Очень хорошо, что обновленная Конституция России будет отвечать современным вызовам в научно-технологической сфере. В этом заключается одна из самых веских гарантий дальнейшего развития страны", - подчеркнул Ибраев.

Евгений Бабенко

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# Есенгалий Ибраев , инновации , поправки в Конституцию

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