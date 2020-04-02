Поправки в Конституцию закрепляют роль России как страны-миротворца

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Пакет поправок в Конституцию, закрепляющий миссию России как страны-миротворца, очень важен и актуален для государства и общества. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов.

"В 90-е годы отношение к нашей стране на Западе было, как к младшему партнеру. Мы знаем, насколько низким был тогда уровень наших Вооруженных сил. Мы помним достаточно примеров высокомерия США и Европы по отношению к России. Наши "партнеры" считали возможным пренебрегать своими обязательствами, действуя в ущерб российским интересам. Теперь ситуация изменилась", - отметил депутат.

Сегодня наша страна в состоянии защитить не только мир на планете, но и историческую справедливость, память защитников нашего Отечества. Конституция провозглашает недопустимость фальсификации истории.

"Еще один очень важный момент - запрет на отчуждение российских территорий. Сегодняшняя Россия - сильная страна с мощной армией и экономикой. Мы способны обеспечить реальное наполнение конституционных норм. Наше государство - один из гарантов мира и международной безопасности. И это должно быть закреплено в Основном законе", - считает Владимир Ульянов.

Евгений Бабенко