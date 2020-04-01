Конституционная гарантия уважения к людям труда свидетельствует о наведении порядка в стране

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Поправка в Конституцию России, гарантирующая минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума свидетельствует о том, что в стране все больше порядка.

Такое мнение высказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" депутат Тюменской областной думы Владимир Майер.

"Добросовестно работающий человек в нашей стране не должен быть бедным. Поэтому включение в Основной закон гарантии минимальной оплаты труда не менее прожиточного минимума, уважения трудящихся и защиты их прав имеет очень большое значение. Молодые люди, начинающие самостоятельную трудовую жизнь, почувствуют себя более защищенными", - считает депутат.

Сегодня многие компании создают добросовестным рабочим условия для обучения, повышения квалификации, профессионального и карьерного роста. Владимир Майер, посвятивший всю свою жизнь строительной отрасли, считает, что это очень правильная политика.

"Компания должна заботиться о развитии своих работников. Мы живем в такое время, когда человеку нужно повышать квалификацию каждые два года. Не всегда у рабочего хватает собственных денег на оплату обучения, и предприятие должно ему в этом помогать. У нас много примеров, когда рабочие и бригадиры после обучения становились руководителями крупных подразделений. Думаю, это касается не только строительства, но и других отраслей", - отметил депутат.

Реализуемая в Тюменской области в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" программа повышения производительности труда также способствует профессиональному росту работников и повышению престижа рабочих профессий, подчеркнул он.

Евгений Бабенко