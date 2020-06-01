В кабинах для голосования по поправкам не будет штор

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В кабинах для голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое состоится 1 июля, не будет штор. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"Это делается не в ущерб тайне голосования, а, исходя из рекомендаций ЦИК и Роспотребнадзора, - пояснил он. - Еще 25 мая 2020 года на места направили рекомендации Центральной избирательной комиссии и Роспотребнадзора, где подробно расписано, какие меры необходимо соблюдать и участникам голосования, и членам участковых, территориальных и субъектовых избирательных комиссий, и наблюдателям, и представителям СМИ. Необходимо будет делать перерывы каждый час для обработки всех поверхностей технологического оборудования, столов, которые используются для голосования, ящиков для голосования стационарных и переносных, кабин".

Обработку помещения для голосования проведут в день голосования и после его завершения.

Если жители придут на участок без маски и перчаток, им их выдадут. Обязательная обработка рук на входе и на выходе с участка. На каждом участке для голосования будут коврики, пропитанные антибактериальным составом. Оборудуются санитарные комнаты, где можно будет помыть руки.

Обязательно и соблюдение санитарной дистанции, как на самом участке для голосования, так и на входе - выходе с него. Для обозначения необходимой санитарной дистанции используют цветографию, как в торговых центрах, банках, аптеках.

Также каждому дистанционно измерят температуру. Средства индивидуальной защиты, дезинфекция рук и разведение потоков граждан: тех, кто только прибыл голосовать, и тех, кто уже проголосовал.



