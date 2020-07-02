В Тюменской области 85,57% жителей поддержали поправки в Конституции

фото Даниил Савиных фото Даниил Савиных

85,57% жителей Тюменской области поддержали поправки в Конституции - 748 тыс. 290 человек. Против высказались 14,4% - 122 тыс. 759.

Предварительные данные озвучил в прямом эфире председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин. Всего, по его словам, участие в голосовании приняли 1 млн 130 тыс. 302 жителя Тюменской области. Явка составила 77,37%.

"В регионе работали 1 тыс. 97 участков для голосования. Они закрылись 1 июля в 20 часов, начался подсчет голосов. В штатном режиме отработали 114 комплексов обработки бюллетеней, за процессом в областном центре сделили 286 камер видеонаблюдения. Жалоб и новых обращений не поступало - их так и осталось шесть за все время голосавния. По всем заявителям даны ответы", - рассказал Игорь Халин.

Пока все итоги предварительные. В 12 часов состоится заседание областной избирательной комиссии, где специалисты рассмотрят данные с территориальных комиссий и подпишут итоговый протокол. После все данные направят в Центризбирком.

"Я благодарю всех, кто пришел на участок и отдал свой голос. Отдельная благодарность сротрудникам отдела внутренних дел, которые помогали обеспечивать общественный порядок и безопасность, волонтерам конституции, руководителям и членам Общественной палаты Тюменской области", - обратился Игорь Халин.

Он напомнил, что всего было задействовано 450 волонтеров конституции, на участках для голосования 1 июля отработали 152 представителя СМИ, за процессом следили 3 тыс. 948 общественных наблюдателей.

"Голосование на территории Тюменской области состоялось с достойными результатами", - заключил Игорь Халин.

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Евгения Шевцова