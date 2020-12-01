В Тюменской агропромышленной лизинговой компании оценили последствия пандемии

Тюменская агропромышленная лизинговая компания Тюменская агропромышленная лизинговая компания

Пандемия коронавирусной инфекции стала очередным драйвером для развития Тюменской агропромышленной лизинговой компании (АО "ТАЛК").

Как сообщает пресс-служба компании, в "ТАЛК" подвели итоги 2020 года. "Лизингодатель ускорил процесс цифровизации и в считанные недели перешел на электронный документооборот, обновил технику, начал внедрение программы для подписания договоров с использованием электронной цифровой подписи", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в апреле в АО "ТАЛК" прошло стресс-тестирование, направленное на определение влияния негативных факторов от последствий пандемии COVID-19 на деятельность компании. Результаты тестирования показали, что компания имеет достаточный запас финансовой устойчивости для работы в период кризиса в экономике. Это позволяет не только ускорить процессы обновления основных фондов, но и обеспечить поддержку пострадавшим отраслям для их скорейшего перезапуска.

В сложное для бизнеса время АО "ТАЛК" провело работу по реструктуризации лизинговых обязательств предприятий, попавших в трудную ситуацию. В разгар пандемии, который пришелся на II квартал 2020 года, в адрес компании поступило 35 заявок на общую сумму порядка 40 млн рублей. По 25 заявкам произведена реструктуризация, ставшая своего рода поддержкой и позволившая предприятиям пережить кризисное время.

Важнейшим достижением компании за 11 месяцев 2020 года стало увеличение на 20% объемов имущества, переданного в лизинг, что в сумме сделок составило более чем 2,6 млрд рублей.) При этом наибольший рост (+64%) показали коммерческие сделки в отраслях, не связанных с АПК: коммунальное хозяйство, строительство, транспорт, промышленность.

"С одной стороны, росту показателей способствовало наше финансовое состояние, когда банки готовы работать с нами. С другой — это отлаженные процессы в нашей компании, которые позволили воспользоваться открывшимися рыночными возможностями, и мы оказались готовы этот спрос удовлетворить, - рассказал генеральный директор АО "ТАЛК" Максим Скворцов. - У нас для этого есть все: обученные люди, лизинговые продукты, отработанные технологии и лимиты кредитования, открытые в банках. Но мы не хотим отказываться и от аграрного сектора, потому что у нас накоплены компетенции. Мы хотим, опираясь на имеющийся опыт, расширять сферы работы и региональные границы".

АО "ТАЛК" является партнером для предприятий Свердловской, Курганской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округов. Только в январе-сентябре 2020 года лизинговая компания заключила контракты с новыми клиентами в ХМАО-Югре на общую сумму 210 млн рублей.

В 2021 году Тюменская агропромышленная лизинговая компания планирует продолжить поддержку предприятий из целевых секторов экономики путем создания собственных лизинговых продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных предприятий.

