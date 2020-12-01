В Тюменской агропромышленной лизинговой компании оценили последствия пандемии
Пандемия коронавирусной инфекции стала очередным драйвером для развития Тюменской агропромышленной лизинговой компании (АО "ТАЛК").
Как сообщает пресс-служба компании, в "ТАЛК" подвели итоги 2020 года. "Лизингодатель ускорил процесс цифровизации и в считанные недели перешел на электронный документооборот, обновил технику, начал внедрение программы для подписания договоров с использованием электронной цифровой подписи", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в апреле в АО "ТАЛК" прошло стресс-тестирование, направленное на определение влияния негативных факторов от последствий пандемии COVID-19 на деятельность компании. Результаты тестирования показали, что компания имеет достаточный запас финансовой устойчивости для работы в период кризиса в экономике. Это позволяет не только ускорить процессы обновления основных фондов, но и обеспечить поддержку пострадавшим отраслям для их скорейшего перезапуска.
В сложное для бизнеса время АО "ТАЛК" провело работу по реструктуризации лизинговых обязательств предприятий, попавших в трудную ситуацию. В разгар пандемии, который пришелся на II квартал 2020 года, в адрес компании поступило 35 заявок на общую сумму порядка 40 млн рублей. По 25 заявкам произведена реструктуризация, ставшая своего рода поддержкой и позволившая предприятиям пережить кризисное время.
Важнейшим достижением компании за 11 месяцев 2020 года стало увеличение на 20% объемов имущества, переданного в лизинг, что в сумме сделок составило более чем 2,6 млрд рублей.) При этом наибольший рост (+64%) показали коммерческие сделки в отраслях, не связанных с АПК: коммунальное хозяйство, строительство, транспорт, промышленность.
"С одной стороны, росту показателей способствовало наше финансовое состояние, когда банки готовы работать с нами. С другой — это отлаженные процессы в нашей компании, которые позволили воспользоваться открывшимися рыночными возможностями, и мы оказались готовы этот спрос удовлетворить, - рассказал генеральный директор АО "ТАЛК" Максим Скворцов. - У нас для этого есть все: обученные люди, лизинговые продукты, отработанные технологии и лимиты кредитования, открытые в банках. Но мы не хотим отказываться и от аграрного сектора, потому что у нас накоплены компетенции. Мы хотим, опираясь на имеющийся опыт, расширять сферы работы и региональные границы".
АО "ТАЛК" является партнером для предприятий Свердловской, Курганской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округов. Только в январе-сентябре 2020 года лизинговая компания заключила контракты с новыми клиентами в ХМАО-Югре на общую сумму 210 млн рублей.
В 2021 году Тюменская агропромышленная лизинговая компания планирует продолжить поддержку предприятий из целевых секторов экономики путем создания собственных лизинговых продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных предприятий.