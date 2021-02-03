Виновника хлопка газа в доме по улице Шарова в Тюмени приговорили к заключению

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Директора коммерческой организации по вине которого произошел хлопок газа в доме 10а по ул. Павла Шарова в Тюмени 7 декабря 2019 г. признали виновным по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ". Суд назначил ему три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

По информации регионального следственного управления СК РФ, доказано, что осужденный, являясь директором и единственным учредителем коммерческой организации, занимался прокладкой магистральных трубопроводов и линий электропередачи без заключения договора. Без получения необходимой разрешительной документации самовольно провел работы на объекте.

Вечером 7 декабря 2019 г. произошла серия последовательных хлопков газовоздушной смеси природного газа с очагами пожара. В результате чего, погибли сотрудник газовой службы и житель одной из квартир, несколько жильцов получили вред здоровью различной тяжести. Также причинен крупный ущерб имуществу жильцов и юрлицам, обслуживающим жилой дом и газопровод.

Вина подсудимого доказана, ближайшие три года он проведет за решеткой.