Александр Моор поделился в соцсетях зимними фотографиями городов региона

Фото со страницы Александра Моора в соцсети Фото со страницы Александра Моора в соцсети

Зимними фотографиями городов Тюменской области поделился со своими подписчиками в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Узнаете места на фото? Ишим, Тюмень, Тобольск, Заводоуковск, Ялуторовск… Пока укутанные снегом, но в ожидании прихода весны", - написал глава региона, пожелав землякам хороших выходных.

Напомним, что в Тюменской области разработана серия туров выходного дня. Так, гостям региона советуют обратить внимание на экскурсию "Тобольск на императорском поезде", тур выходного дня "В гости к народам Севера". Также туристы могут забронировать тур "Тобольский уик-энд: 2 дня + курорт Алемасова", экскурсию "Тобольск + Покровское + Абалак". Полный перечень предложений размещен на официальном сайте регионального Агентства туризма и продвижения.