Андрей Пантелеев: "Капитаны бизнеса" помогают создавать в Тюменской области большую инвесткоманду"

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

О проекте "Капитаны бизнеса", объединившем серию стратегических сессий в районах области с участием ведущих предпринимателей региона, поговорили заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и президент группы компаний "Автоград", депутат облдумы Алексей Салмин в прямом эфире в Instagram 6 апреля.

Замгубернатора напомнил, что в регионе существуют девять приоритетных направлений инвестиционного развития до 2024 года. Он подчеркнул, что муниципалитеты - это зона развития инвестиций и важно понять, что есть на "земле" с точки зрения ресурсов. Проект "Капитаны бизнеса", инициированный советником губернатора Тюменской области Ольгой Езикеевой, поначалу смотрелся как один из маленьких шагов, но очень быстро перерос в нечто большее. Андрей Пантелеев предложил Алексею Салмину поделиться впечатлениями о районах, потому что он принимает активное участие в работе стратегических сессий проекта, цель которого - обмен опытом между городским и сельским бизнес-сообществом.

Идея "Капитанов бизнеса", по мнению Алексея Салмина, ноу-хау для России. Еще 13 лет назад власть хорошо видела крупный бизнес и приближенный к крупному, а середину и малый бизнес видела плохо. "На это были объективные причины, и еще тогда я, будучи в общественном совете, говорил, что надо или тратить ресурсы на коммуникацию с бизнесом, или находить другие способы, потому что сам бизнес не придет. Была позиция, что бизнес должен приходить сам с законодательными инициативами, но я, как предприниматель, понимаю, что бизнес так делать не будет, он будет решать проблемы своими путями. Идея "спускаться вниз" и стучаться в итоге была в администрации региона услышана, нам дали толчок и мы поехали в муниципалитеты", - сообщил он.

Алексей Салмин заметил, что с предпринимателями надо общаться на их языке, потому что в любом случае бизнесмен на чиновника будет смотреть иначе, чем на такого же игрока рынка, а с коллегой разговор выстраивается конструктивнее и проще. Руководитель "Автограда" увидел, что между властью и бизнесом на местах контакт слабый, хотя, казалось бы, в муниципалитетах это организовать проще, потому что люди живут плотнее и все ходят в одни и те же магазины. Человек со стороны, который захочет создать для них стратегию развития, не добьется успеха - районам главное помочь "разрыхлить почву", а зерна там есть и они прорастут.

После стратегических сессий от "Капитанов бизнеса" муниципалитеты стали активнее работать, бизнес увидел для себя перспективы и администрация зашевелилась, поделился впечатлениями Салмин. Он уверен в успехе этого дела по выстраиванию коммуникаций и видит в нем серьезные положительные последствия.

Андрей Пантелеев сообщил, что "Капитаны бизнеса" не только помогают муниципалитетам внутри себя определиться со стратегическими направлениями развития, но могут и поспособствовать созданию межмуниципальных кластеров. Он спросил у Алексея Салмина, насколько серьезная роль в этом отводится непосредственно главам районов. Депутат облдумы считает, что главы районов - самая главная точка роста в муниципалитете, потому что деятельный руководитель, открытый и заинтересованный в результате собирает вокруг себя серьезную и целеустремленную команду. По сути он - главное звено в цепочке.

Замгубернатора согласился с этим тезисом и подчеркнул, что первые пять глав муниципалитетов уже выразили желание пройти обучение по созданию индустриальных парков на своих территориях. Со своей стороны правительство Тюменской области поможет создать площадки, подвести коммуникации, а главы должны проработать с местным бизнесом конкретные идеи и стратегии.

"Зачастую люди воспринимают все так: какую-то стратегию приняли, толстый документ, который никто не может прочитать. Наша стратегия прописана понятным и доступным языком, в электронном виде есть в свободном доступе. Мы можем подобрать конкретное муниципальное образование, куда может зайти инвестор. Заставить человека работать сложно, надо, чтобы он сам был заинтересован в результате. С помощью таких проектов, как "Капитаны бизнеса", мы создаем большую инвесткоманду региона", - подчеркнул Андрей Пантелеев.

Дарья Казакова