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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Девочка, упавшая в яму с горящим мусором в Тюменском районе, дышит самостоятельно

Происшествия, 13:17 13 мая 2021

пресс-служба областной больницы № 23 | Фото: пресс-служба областной больницы № 23

Двухлетняя девочка, которая упала в яму с горчщим мусором в Тюменском районе 5 мая, начала дышать самостоятельно. Ранее она была подключена к аппарату ИВЛ.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"Состояние ребенка оценивается как тяжелое, но стабильное. Она продолжает лечение в условиях реанимации ожогового центра ОКБ № 1. Дышит самостоятельно", – рассказала она.

Напомним, инцидент произошел 5 мая. Девочка, находясь на дачном участке станции Туринская, упала в яму, в которой родители жгли мелкий бытовой мусор. Ребенок получил ожоги 30 % тела, ожоги дыхательных путей.

Инна Пахомова

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# департамент здравоохранения Тюменской области , дети

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