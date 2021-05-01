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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области за сутки пять из семи пожаров возникли из-за сухих гроз

Происшествия, 10:08 18 мая 2021

https://aviales.ru

Главной причиной лесных пожаров в Тюменской области 17 мая, где горят леса, стали сухие грозы.

Как сообщил на заседании межведомственного оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах директор областного департамента лесного комплекса Леонид Остроумов, сухие грозы стали причиной возникновения 5 из 7 природных пожаров, обнаруженных 17 мая.

По его словам, на конец дня 17 мая, в регионе действовали 20 природных пожаров, три из них локализованы, 14 удалось ликвидировать.

Два лесных пожара в Тюменском районе локализованы, продолжается работа по их ликвидации.

Ранее ИА "Тюменская линия" писала, что в Тюменском районе тушат четыре лесных пожара и один ландшафтный.

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# Леонид Остроумов , пожароопасный сезон

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