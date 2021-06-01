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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени упавшего с шестого этажа мальчика выписали из больницы спустя месяц

Происшествия, 12:10 30 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мальчик, выпавший из окна квартиры дома на ул. Маршала Захарова в Тюмени вечером 24 мая, выписан из больницы.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Напомним, ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже. Он был доставлен в ОКБ №2, где у него диагностировали тяжелую сочетанную травму. Состояние ребенка оценивалось как тяжелое.

Инна Пахомова

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# департамент здравоохранения Тюменской области , дети , падение с высоты

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