В Тюмени упавшего с шестого этажа мальчика выписали из больницы спустя месяц

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мальчик, выпавший из окна квартиры дома на ул. Маршала Захарова в Тюмени вечером 24 мая, выписан из больницы.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Напомним, ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже. Он был доставлен в ОКБ №2, где у него диагностировали тяжелую сочетанную травму. Состояние ребенка оценивалось как тяжелое.

Инна Пахомова