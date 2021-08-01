В Тюменской области запрет на работу фуд-кортов в торговых центров продлили еще на две недели

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Запрет на оказание услуг общественного питания в ресторанах и кафе в период с 24 до 6 часов продлен в Тюменской области до 25 августа. То есть еще на две недели, сообщает региональный оперативный штаб.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства региона № 120-п "О введении режима повышенной готовности". Ранее ограничения принимались сроком до 11 августа.

Ограничения времени оказания услуг общепита не распространяются на предприятия, обслуживающие пассажиров в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автовокзалах и автостанциях, автомобильных дорогах.

Фуд-корты на территории торговых центров могут работать только на вынос и доставку. Запрет продолжает действовать на работу игровых комнат, детских развлекательных центров в ТЦ.

Актуальный текст постановления правительства Тюменской области № 120-п "О введении режима повышенной готовности" размещен на официальном портале правовой информации.