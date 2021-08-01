В Тюменской области зафиксировали 276 случаев COVID-19 за сутки

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

У 276 человек диагностирована коронавирусная инфекция в Тюменской области, зарегистрирована смерть девяти пациентов, 157 человек выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб 12 августа.

За последние сутки в России выявлено 21 тыс. 932 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 808 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 тыс. 195 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 294 человек, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 801, в Московской области - 1 тыс. 143.

В Свердловской области выявили 523 случая, в Челябинской области - 368, в Ханты-Мансийском автономном округе - 170, в Ямало-Ненецком автономном округе - 133, в Курганской области - 130.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 6 млн 534 тыс. 791 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 168 тыс. 49 летальных исходов, выздоровели 5 млн 828 тыс. 972 человека.