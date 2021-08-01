Важно не заставить, а убедить людей вакцинироваться от COVID-19, считает Александр Моор

| Фото: скрин с трансляции | Фото: скрин с трансляции

Не заставить людей вакцинироваться от коронавируса, а убедить их в том, что это единственный способ получить коллективный иммунитет - вот что было вызовом в сложившейся эпидемиологической ситуации. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время пресс-конференции, посвященной 77-й годовщине со дня образования региона.

Он подчеркнул, что перебоев и проблем с поступлением вакцин в поликлиники области нет - поставки формируются в зависимости от текущих темпов прививочной кампании для того, чтобы обеспечивать необходимый запас. 90% из всех видов вакцин от СOVID-19 в Тюменской области - это "Спутник V".

Александр Моор поблагодарил всех земляков, которые уже поставили прививку от коронавируса. Губернатор напомнил, что велась большая информационная работа в том числе с руководителями коллективов для того, чтобы они разъясняли сотрудникам преимущества вакцинации для их же собственного здоровья. Некоторые руководители премировали сотрудников, поставивших прививку, кто-то предоставлял дополнительные дни для отдыха.

"В целом, мы сразу вышли на хорошие темпы. У нас в рекордные дни было до 9 тысяч вакцинированных, сейчас уже более 500 тысяч человек привились первой вакциной. Впереди осень, а это - всегда подъем заболеваемости по ОРВИ. Не хотелось бы, чтобы мы "росли" и по ковиду, и по ОРВИ, это будет сложно для нашей системы здравоохранения", - сообщил он.

Что касается личного примера, Александр Моор отметил, что у него уже подходит время для ревакцинации. Выбор типа вакцины будет зависеть от того, что ему посоветует врач, - "Спутник Лайт" или двухкомпонентный "Спутник V".

Дарья Казакова