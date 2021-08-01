Суд сократил на 1 млн рублей штраф экс-главе УМВД Тюменской области

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

На один миллион рублей сократил Тюменский областной суд штраф бывшему начальнику регионального главка УМВД Юрию Алтынову, рассмотрев апелляционные жалобы адвокатов и государственного обвинения, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, в июне Центральный районный суд Тюмени назначил Алтынову штраф в размере 3 млн 600 тыс. рублей в доход государства, а также лишил его специального звания генерал-майор милиции и на пять лет лишил права занимать должности на госслужбе.

Защитники Юрия Алтынова просили суд отменить приговор за невиновностью осужденного, а государственное обвинение выступило с требованием ужесточить наказание Алтынову и еще одному фигуранту уголовного дела - бывшему начальнику паспортно-визового центра регионального УМВД Валерию Калалбу.

Суд принял решение сократить Алтынову штраф с 3 млн 600 тыс. до 2 млн 600 тыс. рублей, а ранее оштрафованному на 1 млн 600 тыс. рублей Калалбу - на 300 тыс. рублей.

Уголовное дело по обвинению Алтынова и Калалба во взяточничестве по статье 290 УК РФ находилось в производстве Тюменского областного суда с декабря 2020 года. Задержание обоих фигурантов произошло 21 ноября 2019 года.

Помимо штрафа, гособвинение просило назначить Алтынову девять лет колонии строгого режима, Калалбу — семь лет колонии общего режима.