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В Тюменской области в 2021 году построят 1 млн 581 тысячу "квадратов" жилья

Экономика, 13:09 04 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млн 581 тыс. квадратных метров жилья построят в Тюменской области за 2021 год. За 9 месяцев в регионе возведено 843 тыс. квадратных метров.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

"Сейчас в регионе работают 95 застройщиков. Они ведут строительство 296 многоквартирников. Общая площадь возводимого ими жилья составит 3 миллиона 86 тысяч квадратов", - сказали в ведомстве.

Добавим, в 2021 году Тюменская область стала одним из пилотных регионов, где опробуют инфраструктурные облигации и отработают дальнейшее масштабирование этого механизма на всю страну. Регион получит инфраструктурный займ в размере 0,7 млрд рублей. Проект для финансирования строительства жилого микрорайона в районе аэропорта Плеханово в Тюмени с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ утвержден на заседании межведомственной комиссии при Минстрое РФ.

Любовь Голышева

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# жилье , строительство жилья

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