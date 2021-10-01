Около 70 млрд рублей доходов получили регионы России по программе туристического кешбэка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1,5 млн граждан воспользовались программой туристического кешбэка в 2021 году, рассказала советник руководителя Ростуризма Юлия Рыбакова на заседании в Общественной палате РФ. В этом году программа была запущена второй раз, ее высоко оценивают предприниматели по эффективности и по стимулированию загрузки в низкий сезон, по развитию новых направлений и поддержке бизнеса в постпандемийный период. Напомним, кешбэк подразумевает выплату в размере 20%, но не более 20 тыс. рублей.

При реализации программы детского кешбэка на отдых в лагерях было совершено около 400 транзакций, сообщает ОП РФ.

"Мы положительно оцениваем кешбэк в этом году: мы зафиксировали значительный рост продолжительности поездок и рост поездок в низкий сезон. Доход в бюджеты регионов суммарно составил около 70 миллиардов рублей. По данным опросов ВЦИОМ, у людей высокий запрос на то, чтобы эта программа работала дальше", — подчеркнула Юлия Рыбакова.

Председатель Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко предложил создать национальную систему контроля качества и уровня сервиса средств размещения. Эта система должна быть общественной, но с участием государства, во взаимодействии с Ростуризмом, Роспотребнадзором, региональными управлениями, СМИ, блогерами для мониторинга ситуации. Сейчас сообщение с жалобой или предложением можно направить на сайт контрольтуризм.рф. Здесь можно высказаться по поводу цен на гостиницы, санатории и пансионаты на российских курортах, на цены на авиабилеты, пожаловаться на задержку рейса более, чем на два часа и на отмену брони.

Отметим, что Тюменская область вошла в Топ-15 по популярности в России по итогам туристического кешбэка осеннего сезона.