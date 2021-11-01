Молодежные сообщества Тюменской области провели более трех тысяч мероприятий в 2021 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 400 молодежных сообществ действуют в настоящее время в Тюменской области. За девять месяцев 2021 года они организовали и провели более трех тысяч мероприятий в онлайн и оффлайн-форматах.

Об этом на выездном заседании комитета облдумы по социальной политике сообщил директор областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский.

Он отметил, что проекты молодые люди реализуют на территории девяти общественных пространств. С 2016 года в Тюмени, Тобольске и Ишиме были созданы мультицентры "Моя территория", в Тюмени - мультицентр "Контора пароходства", молодежно-театральный центр "Космос", центр развития региональных медиа "Медиаполис", Студенческий центр, Медаицентр молодежной политики региона. Также работает молодежный информационный портал Тюменской области.

"Вся система работы этих центров подразумевает одно – стимулирование позитивных активностей молодых людей. И эта система будет активно развиваться дальше, мы сейчас над этим работаем. Инфраструктура должна шагать в другие малые города, в сельскую местность Тюменской области", - подчеркнул Павел Белявский.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сегодня в Тюменской области проживают 454 тыс. молодых людей. Из них 74% - жители городов, 26% – сельской местности. В реализации молодежной политики Тюменской области задействованы 15 органов исполнительной власти, курирующих спорт, культуру, образование и ряд других сфер.

"Например, такое направление, как молодежное предпринимательство, ведет департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства. Но в нем задействованы также департаменты образования, информатизации, спорта и дополнительного образования, департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. У каждого ведомства есть свой функционал", - пояснил Павел Белявский.

Он подчеркнул, что такая система молодежной политики, подразумевающая комплексный подход, сложилась давно. Тюменская область стала регионом, который одним из первых запустил систему микрогрантовой поддержки молодежных сообществ. Это впустило в мир общественной активности большое количество молодых людей.

Отметим, в 2021 году на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики в Тюменской области из регионального бюджета было выделено 277,2 млн рублей. По проекту на 2022 год эта цифра составит почти 227,6 млн рублей, в 2023 и 2024 годах – по 200,8 млн рублей ежегодно. Средства направляются на поддержку талантливой молодежи и молодежных сообществ, развитие студенческого отрядного движения, трудоустройство молодых тюменцев, организацию досуга, пропаганду ЗОЖ, развитие волонтерского движения и реализацию других направлений.

Любовь Голышева