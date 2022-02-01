Роман Ольховский: Тюменская область выводит спортивные проекты на федеральный уровень

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменской области не привыкать выводить инициативы в области спорта на федеральный уровень. Об этом заявил советник министра спорта РФ Роман Ольховский на шестом ежегодном фестивале "Битва на Туре" в Тюмени 26 февраля.

Соревнования уже стал визитной карточкой региона, в 2022 году турнир в дисциплине биг-эйр на набережной у моста Влюбленных стал особенно масштабным,поскольку получил международный статус.

"Я был на мероприятии в прошлом году, и мне есть, с чем сравнить, – отметил Роман Ольховский. – Уже по масштабам конструкции видно, что статус фестиваля вырос, а внимание к нему возросло".

В "Битве" участвовали спортсмены из России, Австрии, Беларуси, Бельгии, Сербии, Италии и Швейцарии. Призовой фонд соревнований составил 10 тыс. евро.

Для спортсменов на набережной у моста специально построили десятиметроваую стартовую конструкцию, по которой сноубордисты разгонялись и взлетая на трамплине, выполняли различные трюки.

Первое место среди мужчин занял спортсмен из Швейцарии Николас Хуберт. Победительницей среди девушек стала москвичка Елизавета Богданова.

Отметим, что Минспорт РФ поддержал инициативу Тюменской области по созданию международного спортивного кластера, который объединит различные виды спорта и образовательные проекты.

Николай Ступников