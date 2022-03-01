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Уголовное дело об отравлении суррогатом в Тюмени отправлено в суд

Происшествия, 17:45 14 марта 2022

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Уголовное дело об отравлении местной жительницы метанолом отправлено в Калининский районный суд Тюмени. Обвиняемые, трое жителей областного центра, поставили в продуктовый магазин контрафактную водку "Родники Сибири", содержащую метанол, сообщает региональная прокуратура.

Владелец продуктового магазина, расположенного по ул. Ставропольской, решила сбывать контрафактный алкоголь и вступила в сговор со своим знакомым, роль которого заключалась в поисках соответствующего товара для дальнейшей реализации.

Для приобретения поддельной продукции мужчина обратился к своему знакомому, который занимался в Тюмени незаконным сбытом алкоголя. В результате после употребления контрафакта алкоголя скончалась 64-летняя местная жительница.

Напомним, в январе 2022 года в результате употребления контрафакта в Тюмени погибли девять человек. Расследование уголовных дел в отношении остальных причастных к незаконному сбыту контрафакта находится на контроле прокуратуры.

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# контрафактный алкоголь , суд

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