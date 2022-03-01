Врачи рассказали о состоянии отравившихся газом тюменки и ее детей

| Фото: из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте (архив)

Состояние женщины и младшего ребенка, отравившихся газом в СНТ "Петровский остров" в Тюмени 31 марта, медики оценивают как удовлетворительное. Старший ребенок находится в тяжелом состоянии.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Анастасия Ергина.

Вызов поступил в скорую помощь в 14 часов 5 минут. Бригада скорой медицинской помощи прибыла в 14 часов 12 минут.

"Медики констатировали смерть мужчины и ребенка. После осмотра и оказания помощи троих пациентов — двоих детей и женщину — доставили в ОКБ №2. Необходимую помощь пациентам оказывают в условиях анестезиологии-реанимации ОКБ №2 по поводу отравления газом", – добавила Анастасия Ергина.

По информации следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области, семья проживала в частном доме, оборудованным газовым котлом. Рассматривается несколько версий произошедшего, среди которых – неисправность газового оборудования, в том числе вентиляционной системы.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Инна Пахомова