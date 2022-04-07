Мишустин: все планы по бесплатному подключению к газу реализуют

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 750 тыс. заявок на бесплатное подключение домовладений к газу поступило от жителей России, заключено уже более 300 тыс. договоров, и все намеченные планы правительства будут реализованы, обмануть ожидания россиян нельзя, сказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год, премьер напомнил о планах по бесплатному подключению домовладений к газу.

"И то, что на сегодняшний день подано свыше семисот пятидесяти тысяч заявок на подключение, лишь подтверждает. Уже заключено свыше трехсот тысяч договоров. И это не просто километры газопроводов. А сотни тысяч семей, которые получат газ. Мы не можем обмануть их ожидания. Все будет реализовано", - сказал он.

Правительство в мае утвердило дорожную карту внедрения социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание новой модели этого процесса.

Ранее ИА "Тюменская линия" писало, что в Тюменской области заключили более 7,5 тыс. договоров на газификацию домовладений. Это составляет 75% от всех принятых в работу заявок. Исполнено более 1,5 тыс. договоров. Сбор заявок на догазификацию продолжается.