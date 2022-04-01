Выставка кукол "История моды в миниатюре" откроется в музее тюменских историй

| Фото: Музей тюменских историй во ВКонтакте | Фото: Музей тюменских историй во ВКонтакте

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Выставку кукол "История моды в миниатюре" откроет Лариса Белевич в музее тюменских историй 14 апреля. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала руководитель учреждения Оксана Усманова.

Куклы будут представлены в исторических костюмах с XV по XIX век. Тюменцы смогут в деталях рассмотреть, как выглядела Анна Австрийская и российские императрицы. Автор костюмов проведёт экскурсию, расскажет о модных платьях и о сложностях пошива. Затем гости музея за чашкой чая побеседуют с Ларисой Белевич и зададут вопросы.

"Выставка будет интересна мамам и их дочкам, тем, кто любит кукол до сих пор. Это мероприятие для тех, кто немножко не наигрался в детстве. Также выставка заинтересует историков моды, людей, которые увлекаются историей костюмов", - добавила Оксана Усманова.

Добавим, выставка начнется 14 апреля в 19 часов и продлится до 14 мая.

Юлия Карандашева