Тюменская предпринимательница запустила платформу для подбора проектов и поиска инвесторов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онлайн-платформа для подбора проектов и поиска инвесторов "ИНВЕСТШИШКА" запустилась в Тюмени. Здесь бизнесмены смогут взаимодействовать с инвесторами, а со временем будет сформирована аналитика компаний Тюменской области, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" основатель площадки, предприниматель Юлия Сидорова.

"Пока сервис бесплатен для всех, так как мы сейчас смотрим потребности клиентов. В дальнейшем платформу монетизируем за счет глубокой аналитики. В идеале — это будет карта. Например, пользователь выбирает пищевую промышленность и смотрит, много ли рядом с ним таких же компаний или нет. Он сможет увидеть аналитику, сравнение с отраслью проекта, с рынком", — отметила автор проекта.

Сейчас на платформе размещены два инвестора. Первые заинтересованы в инициативах в области здравоохранения и программного обеспечения, а вторые могут предоставить займы крупным компания в сфере строительства. В разделе проекты зарегистрированы также две компании — электронное меню Easy QR и онлайн-платформа LegpromRF. На сайте расписаны их характеристики, конкурентные преимущества, структура расходов, доходов и многое другое.

"Со временем сайт будет наполняться и каждый может посмотреть, сравнить бизнес-модель, улучшить свою за счет этого. Это же очень ценная информация. И чем больше ее будет на платформе, тем качественнее станут проекты и инвесторам интереснее с ними будет работать", — добавила тюменская предпринимательница.

Зарегистрироваться инвесторам и авторам проекта на сайте можно по ссылке. Также организаторы ведут аналитический Telegram-канал.

Виктория Макарова