Шесть объектов социальной инфраструктуры откроют в Тюменской области в 2022 году

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Шесть объектов социальной инфраструктуры откроются в Тюменской области до конца 2022 года. В Тюмени это детский сад на 320 мест в ЖК "Новопатрушево" и реконструированное здание поликлиники № 14 на ул. Пермякова. В Тюменском районе - школа на 360 мест в поселке Богандинский, Центр культуры и досуга в селе Гусево, филиал областной больницы № 19 в селе Каскара. Еще один объект - крытый бассейн - появится в микрорайоне № 15 в Тобольске.

В 2022 году также завершится разработка проектной документации на девять школ, по 19 общеобразовательным учреждениям проектирование продолжится. В основном это сельские общеобразовательные учреждения. Самые крупные из них - на 1 тыс. 100 мест - появятся в поселках Московский и Березняки.

В 2023 году будут сданы в эксплуатацию две школы на 1 тыс. 500 учебных мест в жилых районах Тура и Плеханова и две школы на 1 тыс. 200 мест в Новопатрушево и Ямальском-2.

Также в работе находятся 17 объектов дошкольного образования. Четыре детских сада в Новопартушево, Ямальском-2, Антипино и Березняках в Тюмени уже строятся. По семи объектам проекты готовы, сейчас с участков выносятся сети и в 2022 году планируется приступить к возведению зданий. Среди них детские сады в микрорайоне Мелиораторов, в ЖК "Легенда-парк" и в Восточном-2 в областном центре.

Еще по трем объектам проектирование находится в процессе. Они появятся в Тобольске, Тобольском районе и селе Червишево в Тюменском районе. Кроме того, в 2022 году специалисты начнут разработку проекта детских садов в районах Новокомарово и Мыс, школы-сада в районе Дома обороны в Тюмени.

Отметим, с начала 2022 года в Тюменской области открыли двери две новые школы. Одна - на 60 мест в деревне Хмелева Тобольского района, вторая - на 1 тыс. 101 место в районе сквера Комсомольский на Московском тракте в Тюмени. Также открылся детский сад на 50 мест в селе Евсино Голышмановского района.

Любовь Голышева