  • 29 сентября 202229.09.2022четверг
  • USD58,4485
    EUR55,7232
  • В Тюмени 2..4 С 1 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

За финансовую поддержку колледжей предприятия смогут получать инвестиционный налоговый вычет

Экономика, 17:30 29 сентября 2022

www.imt-ishim.ru | Фото: www.imt-ishim.ru

За финансовую поддержку колледжей предприятия смогут получать инвестиционный налоговый вычет. Законопроект об этом внесен правительством России на рассмотрение в Государственную думу, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Реутов.

Глава правительства отметил, что предприятия, которые оказывают финансовую поддержку колледжам, строят здания, приобретают оборудование и оказывают другое участие, смогут уменьшить сумму налога на прибыль в размере до 100 % таких капиталовложений.

Отметим, что в Тюменской области налажено эффективное сотрудничество между предприятиями и учреждениям профобразования. Один из последних примеров - в августе при финансовой поддержке агрохолдинга "Юбилейный" в размере 1 млн рублей в Ишимском многопрофильном техникуме открылась мастерская. Социальное партнерство не ограничивается финансированием. Предприятия региона принимают студентов колледжей на практику, а более 70 работодателей организуют стажировки выпускникам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# колледжи , налоговый вычет , предприятия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:30 29.09.2022За финансовую поддержку колледжей предприятия смогут получать инвестиционный налоговый вычет
16:36 29.09.2022Тюменский IT-центр Pixel приобрел 3D-принтеры и ноутбуки на грант в 500 тысяч рублей
14:57 29.09.2022Представить свои технологии предприниматели Тюменской области смогут "Газпрому" в октябре
13:28 29.09.2022Тюменская область повысила свою позицию в федеральном рейтинге инвестиционной медиаактивности