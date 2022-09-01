За финансовую поддержку колледжей предприятия смогут получать инвестиционный налоговый вычет

| Фото: www.imt-ishim.ru | Фото: www.imt-ishim.ru

За финансовую поддержку колледжей предприятия смогут получать инвестиционный налоговый вычет. Законопроект об этом внесен правительством России на рассмотрение в Государственную думу, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Реутов.

Глава правительства отметил, что предприятия, которые оказывают финансовую поддержку колледжам, строят здания, приобретают оборудование и оказывают другое участие, смогут уменьшить сумму налога на прибыль в размере до 100 % таких капиталовложений.

Отметим, что в Тюменской области налажено эффективное сотрудничество между предприятиями и учреждениям профобразования. Один из последних примеров - в августе при финансовой поддержке агрохолдинга "Юбилейный" в размере 1 млн рублей в Ишимском многопрофильном техникуме открылась мастерская. Социальное партнерство не ограничивается финансированием. Предприятия региона принимают студентов колледжей на практику, а более 70 работодателей организуют стажировки выпускникам.