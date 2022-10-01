Тюменский агропром стал закупать на 12% больше отечественной сельхозтехники

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Несмотря на разные изменения в макроэкономическом масштабе, объем и ассортимент сельскохозяйственной техники у аграриев Тюменской области вырос на 12% по отношению к 2021 году.

Об этом заявил заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов, выступая на первом региональном форуме "Иннотех АПК".

"Конечно, некоторые иностранные бренды ушли из России. Но наши производители активно откликнулись на этот вызов и предложили тюменским аграриям большой ассортимент продукции, в том числе, новой техники. Они идут в ногу со временем и заполняют освободившиеся ниши. Это Ростсельмаш, Кировский завод и другие предприятия, включая китайские и корейские. Используя опыт взаимодействия с аграриями, российские производители совершенствуют отечественную технику, а ее качество удовлетворяют запрос аграриев", - сказал Владимир Чейметов.

В качестве примера он привел Кировский завод, по которому в 2022 году не было ни одного отказа или срыва поставок тракторов. И это, несмотря на сложности с комплектующими.

Также в Тюменской области продолжают действовать программы по предоставлению скидок со стороны производителей техники. Среди инструментов финансирования - Росагролизинг, Тюменская агропромышленная лизинговая компания, льготное кредитование в банках, ставка по которому субсидируется Минсельхозом России.

"Все эти инструменты позволяют максимально насытить наш АПК техникой отечественного производства. Работаем на опережение и по комплектующим, и по запчастям. Склады поставщиков запасных частей и сервисных компаний заполнены практически на один миллиард рублей. Это будет способствовать тому, что посевную 2023 года мы начнем вовремя со всем необходимым материально-техническим оснащением", - добавил Владимир Чейметов.

Напомним, первый региональный форум "Иннотех АПК" проходит 28 октября на территории "Пышминской долины" в п. Винзили Тюменского района. Он ориентирован на специалистов в области растениеводства, механизации, пользователей новых цифровых технологий.

Оксана Корнеенкова