В России на поддержку селекционно-генетических центров направлено 5 млрд рублей

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5 млрд рублей направлено из федерального бюджета на поддержку селекционно-генетических центров в 2022–2023 годах. Эта сумма была утверждена в начале апреля 2022 года на заседании правительства РФ по вопросам поддержки АПК.

11 научных центров по селекции и генетики переданы в ведомство министерства сельского хозяйства РФ. Об этом сказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в докладе президенту Путину во время открытия нового репродуктора индейки в Тюменской области 21 ноября.

В рамках действующей программы научно-технического развития АПК, с 2022 года запускаются девять подпрограмм развития молочного и мясного животноводства. Они направлены на всестороннюю поддержку ученых, которые займутся выведением новых пород птиц, скота.

Патрушев также отметил, что проведена большая работа по финансовой поддержке разных отраслей сельского хозяйства. В 2022 году 126 млрд рублей перечислено АПК. Выделяются субсидии, гранты, применяются и другие инструменты господдержки. Все это, добавил он, скажется на импортонезависимости.

Так, на примере репродуктора индейки в Тюменской области удастся снизить зависимость российского птицеводства от импортного генетического материала в 10 раз.

Анжела Лебедева