Двое тюменцев обратились в больницу с обморожениями за выходные дни

| Фото: с личной страницы Антона Терехина во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Антона Терехина во ВКонтакте

Два пациента с обморожениями из Тюмени обратились в приёмное отделение Областной клинической больницы № 2 26-27 ноября. Им оказана необходимая помощь. Госпитализация не понадобилась, они отпущены домой.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Руководитель службы экстренной и неотложной медицинской помощи ОКБ № 2 Антон Терехин рассказал, что число пациентов с обморожениями за минувшие выходные сократилось. На 20 ноября их было пятеро. Из них двоим пришлось оказывать помощь в стационаре.

"К провоцирующим факторам обморожения относятся курение и алкоголь из-за их способности снижать периферийную циркуляцию крови, делать конечности более уязвимыми. Спиртное, кстати, нередко является первопричиной тяжёлых холодовых травм. Алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла, мешает человеку обратить внимание на признаки обморожения и своевременно принять меры", - отметил Антон Терехин.

Также предпосылками к обморожениям служат неправильно подобранные одежда и обувь, физическое переутомление, общее ослабление организма из-за недавно перенесённых заболеваний либо хронических болезней сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы.

Одежда по погоде и принцип многослойности помогут избежать обморожения, уверены эксперты Роспотребнадзора, которые подготовили свою памятку профилактики обморожений.

Анжела Лебедева