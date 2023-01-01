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В Тюменской области до 2025 года построят еще 25 школ

Экономика, 14:52 10 января 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

25 общеобразовательных учреждений запланировано построить в Тюменской области в ближайшие три года. К 1 сентября 2023 года будет открыто уже несколько школ, написал глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

"В том числе заменим деревянные школы, которые находятся в отдаленных населенных пунктах", - добавил он.

Напомним, сегодня в Тюмени с опережением срока открыли общеобразовательную школу № 56. Александр Моор поддержал стремление педагогов учебного заведения сделать ее центром притяжения и активности для жителей Ново-Патрушево.

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