В Тюменской области 23 кооператива закупают излишки молока у населения

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

23 сельскохозяйственных потребительских кооператива в Тюменской области занимаются закупом молока от малых форм хозяйствования, владельцев ЛПХ. Количество сдатчиков молока в летний период достигает 3 тыс. 300 человек.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в региональном департаменте АПК.

"Заготовленное молоко реализуется на молокоперерабатывающие организации области и за пределы области. По итогам 2022 года кооперативы заготовили 31,1 тысячу тонн молока. В 2021 году этот показатель составлял 36,1 тысячу тонн молока. Снижение связано с уменьшением количества сдатчиков, существенное влияние оказывает возраст населения", - говорят специалисты.

По словам заместителя губернатора, директора департамента АПК Владимира Чейметова, в регионе продолжается политика привлечения молодежи на село. В рамках поддержки комплексного развития сельских территорий создаются условия, позволяющие сократить уровень жизни между городским и сельским населением.

Одна из мер поддержки кооперативов, занимающихся заготовкой излишков продукции у населения, является предоставление им техники и оборудования. Так, в 2022 году 24 новых молоковоза поступили в 13 муниципальных районов области. Новые автомобили помогают сохранить качество крестьянского молока на этапах его приемки и перевозки, обеспечить удобство сдатчикам и снизить затраты на обслуживание транспорта, считают в региональном департаменте АПК.

Всего молочным производством в Тюменской области заняты 162 хозяйства - 65 сельскохозяйственных организаций и 97 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. В 2022 году ими произведено 550 тысяч тонн молока. Выросло производство кисломолочной продукции на 5,5 % и сухого обезжиренного молока на 40 %, сливок на 11,1 %.

Анжела Лебедева