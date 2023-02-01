В Тюмени ремонт развязки в районе Плеханова пройдет в четыре этапа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Различные варианты ремонта путепровода в районе Плеханова и ул. Авторемонтной в Тюмени рассматривают специалисты Главного управления строительства Тюменской области. Полностью перекрывать движение не планируется. Работы пройдут в четыре этапа.

Об этом начальник ГУС Павел Перевалов рассказал членам общественного совета. Заседание прошло на базе строящейся школы в жилом районе "Тура" 15 февраля.

"Возможно, придётся скорректировать работу светофора на пересечении объездной с улицей Авторемонтной, чтобы он пропускал больше транспорта в прямом направлении", - отметил он.

По информации пресс-службы ГУС, от общественников потребуется поддержка в части контроля работ и информирования водителей о важности ремонта и временном изменении схем движения.

Графики ремонтов дорог и путепроводов ещё формируются. Работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" традиционно стартуют в конце апреля с наступлением положительных температур. Ремонт путепровода планируется провести в каникулярное время, когда транспорта на дорогах станет меньше.

В 2023 году в регионе планируется отремонтировать 140 участков дорог общей протяженностью 202 км. Также будут отремонтированы два моста: через р. Ишим на дороге Ишим - Синицына и путепровод через железную дорогу на объездной Тюмени в районе Плеханова.

Напомним, в 2022 году в Тюменской области в рамках нацпроекта отремонтированы 138 объектов. В населённых пунктах Тюменской агломерации и на региональных дорогах обновили почти 150 км асфальта.