Иван Квитка: предстоит проработать законопроекты, направленные на реализацию инициатив главы государства

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В ближайшее время депутатам Госдумы предстоит проработать и принять законопроекты, направленные на реализацию инициатив, которые озвучил в своем послании глава государства. Об этом заявил депутат Государственной думы Иван Квитка, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ.

"Глава государства предложил создать специальный госфонд для адресной помощи ветеранам СВО и семьям погибших. Структуры госфонда должны уже в этом году заработать во всех регионах. Кроме того, поручил установить для участников спецоперации двухнедельный отпуск раз в полгода", - сказал он.

Депутат отметил, что несмотря на временные трудности, многие отрасли экономики стабильно наращивают мощности, показатели сельского хозяйства демонстрируют уверенный рост. Все социально важные программы и проекты реализуются в срок. Продолжается строительство трассы М-12 Москва—Казань с продлением до Екатеринбурга и Тюмени. Этот путепровод серьезно активизирует развитие инфраструктуры в регионах, ускорит товарооборот и создаст стабильный источник доходов для бюджетов.

"Президент заявил о ряде дополнительных мер соцподдержки граждан. Так, с 2024 года МРОТ увеличится на дополнительные 10%, его рост составит 18,5%. Также предусмотрено расширение налоговых льгот для семей с детьми", - сказал Иван Квитка.

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