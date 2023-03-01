Четырехзвездочный отель Тобольска получил заключение о соответствии проектной документации

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Заключение о соответствии объекта проектной документации выдано гостиничному комплексу "Георгиевская" в Тобольске. По информации Главного управления строительства Тюменской области, в четырехэтажном отеле предусмотрено 45 современно оборудованных номеров, часть из которых предназначены для размещения гостей с ограниченными возможностями. А также ресторан русско-сибирской кухни.

"Интересно решена концепция холлов на разных этажах. В них будут расположены картины с описанием исторических событий и людей, чьи судьбы связаны с Тобольском. Практически все оснащение новой гостиницы будет отечественного производства", - рассказал инспектор Госстройнадзора по Тюменской области Всеволод Виноград.

Напомним, ранее на новом туристическом объекте побывал глава Тобольска Максим Афанасьев. Он отметил, что по прогнозам туристический поток к 2030 году увеличится в три раза, а потребность в гостиничных местах с 600 вырастет до 1 тыс. 600. По его мнению, поэтому Тобольск является отличной территорией для инвесторов любого уровня.