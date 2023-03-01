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В Тюмени стартовала финальная гонка PARI Кубка Содружества

Спорт, 11:13 12 марта 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Спортсменки Виктория Сливко и Ксения Шнейдер представляют Тюменскую область в финальной гонке Кубка содружества в Тюмени. В эти минуты в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" проходит женский масс-старт (12 км), он начался в 11 часов.

В 14 часов на дистанцию 15 км выйдут мужчины.

"Ждем интересной борьбы на трассе. Болеем вместе с президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым. Сегодня финальные старты Кубка Содружества", - написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Напомним, PARI Кубок Содружества стартовал в Тюмени 9 марта со спринта. 11 марта прошла гонка преследования, в которой разные дистанции преодолевали женщины и мужчины. Золото завоевала Анастасия Шевченко из Свердловской области. Виктория Сливко - на втором месте. Третье место у Екатерины Носковой из ХМАО-Югры.

В гонке преследования среди мужчин лучшим стал Эдуард Латыпов из Республики Башкортостан, на втором месте - Даниил Серохвостов из Новосибирской области, на третьем - тюменец Александр Поварницын.

Трансляцию соревнований можно посмотреть на портале "МАТЧ ТВ".

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# Александр Моор , биатлон

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