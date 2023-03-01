В Тюменской области за счет инфраструктурных кредитов построили 478 тыс. кв. м жилья

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

478 тыс. кв. м жилья построили за счет инфраструктурных бюджетных кредитов в Тюменской области. Это составило 21 % от объема ввода в 2022 г. А в целом в России за счет такого механизма сдано почти 6 млн. кв. м новостроек, сообщается на сайте правительства страны.

Тюменская область вошла в пятерку регионов с наилучшими результатами по использованию механизма инфраструктурных кредитов, подчеркнул вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В числе таких субъектов также Рязанская область, где по программе ввели 330 тыс. кв. м жилья, Свердловская область - 573 тыс. кв. м, Санкт-Петербург - 653,5 тыс. кв. м и Москва – 1 млн. кв. м.

Механизм инфраструктурных бюджетных кредитов запущен в России в России в 2021 г. По мнению вице-премьера он имеет высокую социальную значимость и обладает мультипликативным эффектом.