Бывшая тюменская сотрудница банка получила четыре года тюрьмы за хищение 560 млн рублей

| Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Четыре года тюрьмы дали Инессе Бранденбург, похитившей в составе организованной группы 561 млн рублей из хранилища банка, в котором она работала. Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Осужденной вместе с тремя подельниками предстоит вернуть государству около 545 млн рублей. При этом, она уже добровольно возместила часть ущерба – 1 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Кража произошла в 2018 году, похитительнице тогда удалось уехать из страны. Трое участников хищения были задержаны и приговорены к различным срокам лишения свободы. Бранденбург и еще один предполагаемый соучастник были объявлены в международный розыск. Обвиняемую задержали в Испании в сентябре 2021 г., откуда ее экстрадировали в Россию в июле 2022 года. Организатор преступления до сих пор находится в розыске.