Кооператив из Абатского района увеличит заготовку сена за счет новой техники

| Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

Увеличит заготовку сена с помощью новой техники кооператив "Весна" из Абатского района. За счет субсидии на приобретение и последующее внесение в неделимый фонд куплен колесный трактор Lovol TB604, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Кооператив стал одним из первых в 2023 г. получателей господдержки в размере 810 тыс. рублей. Новая техника позволит увеличить объемы производства сена для личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, что повлияет и на объемы реализации мяса.

В прошлом году в "Весне" заготовили 74 т мяса от населения. Здесь обустроен собственный убойный пункт, оснащенный необходимым оборудованием и морозильной камерой.

Поддержка кооперативам оказывается по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в части развития сельской кооперации.

Напомним, что сельхозкооперативы Тюменской области получат более 53 млн рублей господдержки в 2023 году. Объявления об отборе получателей субсидий на развитие сельской кооперации размещаются здесь.