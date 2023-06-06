Видеосюжет: АО "Мостострой-11" завершает строительство путепровода в Ялуторовске

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

АО "Мостострой-11" завершает строительство путепровода через Транссибирскую магистраль в Ялуторовске. Его сдадут в эксплуатацию на четыре месяца раньше срока, указанного в контракте.

Тюменский филиал "Мостоотряд-36" на ялуторовском путепроводе занят последними деталями, связанными с монтажом шумозащитных экранов, асфальтобетонным покрытием, в том числе – на тротуарах. Вся близлежащая территория будет благоустроена, появится газонная трава.

Движение по новому мосту, который наконец соединит разные части города, запустят в конце июня 2023 г. А торжественное открытие объекта с шествием жителей пройдет в день рождения города, 24 июня.

Средства на реализацию проекта выделяло правительство Тюменской области.

Анжела Лебедева