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Видеосюжет: АО "Мостострой-11" завершает строительство путепровода в Ялуторовске

Экономика, 19:05 06 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

АО "Мостострой-11" завершает строительство путепровода через Транссибирскую магистраль в Ялуторовске. Его сдадут в эксплуатацию на четыре месяца раньше срока, указанного в контракте.

Тюменский филиал "Мостоотряд-36" на ялуторовском путепроводе занят последними деталями, связанными с монтажом шумозащитных экранов, асфальтобетонным покрытием, в том числе – на тротуарах. Вся близлежащая территория будет благоустроена, появится газонная трава.

Движение по новому мосту, который наконец соединит разные части города, запустят в конце июня 2023 г. А торжественное открытие объекта с шествием жителей пройдет в день рождения города, 24 июня.

Средства на реализацию проекта выделяло правительство Тюменской области.

Анжела Лебедева

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# Мостострой 11 , Николай Руссу , путепровод

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