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Владимир Ермолаев стал депутатом Тюменской областной думы

Политика, 10:46 29 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Владимир Ермолаев стал депутатом Тюменской областной думы. Соответствующее решение областной избирательной комиссии от 27 июня поддержал региональный парламент на заседании 29 июня.

Напомним, 8 июня Тюменская областная дума одобрила отставку депутата Евгения Макаренко. Вакантный мандат депутата, избранного в составе списка кандидатов от Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" по единому избирательному округу, передан Владимиру Ермолаеву, находящемуся под № 16 в списке регионального отделения партии.

В рамках заседания Владимир Ермолаев торжественно принёс присягу. Затем нагрудный знак депутата Тюменской областной думы ему вручил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

Любовь Бушмакина

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