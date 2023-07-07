Трибуны на 175 зрителей разместят в крытом катке на улице Народной в Тюмени

| Фото: пресс-служба правительства Тюменской области | Фото: пресс-служба правительства Тюменской области

Трибуны на 175 зрителей разместят в здании крытого катка, который возводят на ул. Народной в Тюмени.

С ходом работ на территории ознакомились губернатор Тюменской области Александр Моор и глава города Руслан Кухарук 7 июля.

Заниматься спортом тюменцы смогут круглый год. Тренироваться на льду смогут и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Государственный контракт на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий был заключен 22 ноября 2022 года. Срок выполнения работ — 25 августа 2024 года.

"Мы используем типовой проект (подобный объект есть в Винзилях — прим. ред.). Есть большой запрос на занятия хоккеем и фигурным катанием. Один из следующих проектов, который мы будем реализовывать, — это корт на улице Судоремонтной. Это как раз один из проектов, вошедших в решение Совета Федерации РФ", — сказал губернатор.

| Фото: пресс-служба правительства Тюменской области | Фото: пресс-служба правительства Тюменской области

Отметим, в Тюменской области одновременно возводят сразу несколько спортивных объектов. Например, центр гимнастики в Тобольске. Строительство находится на завершающей стадии. Осенью объект планируют ввести в эксплуатацию. В Боровском реконструируют спорткомплекс "Олимпия". Это второй объект, на который распространяется решение Совета Федерации.

Инна Пахомова