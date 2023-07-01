8 тыс. единиц контрафакта выявила Тюменская таможня за 6 месяцев

| Фото: пресс-служба Тюменской таможни | Фото: пресс-служба Тюменской таможни

Более 8 тыс. единиц товаров с признаками контрафактности выявили мобильные группы Тюменской таможни на внутреннем рынке за первое полугодие 2023 года. Об этом сообщил руководитель ведомства Владимир Зябко на пресс-конференции 13 июля.

"В основном, это одежда, обувь, из интересного - игрушки с товарным знаком "Чебурашка". Также выявлена почти 1 тыс. пачек сигарет без акцизных марок и без обязательной маркировки, они изъяты из оборота", — пояснил он.

Еще 40,5 тыс. единиц товаров признали перемещенными незаконно. Отсутствовали документы, подтверждающие законность их ввоза на территорию РФ. Основные категории таких товаров — табак для кальяна, системы доставки никотина, детские игрушки и одежда.

Влада Нерадовская