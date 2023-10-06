Инвесткоманда Тюменской области завершила обучение в президентской академии

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Обучение в президентской академии завершила инвестиционная команда Тюменской области. Специалисты из 89 регионов России смогли повысить свою компетенции по внедрению регионального инвестстандарта, сообщает агентство.

Всего в программах "Инвестиционный стандарт: продвинутый курс" и "Управленческое мастерство: развитие региональных команд" участвовали 844 человека, в том числе и представители инвесткоманды Тюменской области.

Региональный инвестиционный стандарт уже внедрен по всей стране. Идет оценка качества проделанной работы деловыми объединениями. Результаты будут представлены 13 октября в Нижнем Новгороде на форуме "Региональный инвестиционный стандарт-2023".

Отметим, что в Тюменской области разработаны все пять элементов: инвестиционные декларация, карта, комитет, агентство развития, свод правил.

Ознакомиться с ними можно здесь.