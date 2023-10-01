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В Тюменской области разрабатывают концепцию наполнения межуниверситетского кампуса

Политика, 16:04 18 октября 2023

группа «Олимпиада студентов «Я - профессионал» во ВКонтакте (архив) | Фото: группа «Олимпиада студентов «Я - профессионал» во ВКонтакте (архив)

Заседание регионального штаба по реализации проекта создания кампуса мирового уровня в Тюмени провел губернатор Тюменской области Александр Моор. Участники обсудили проведение работ по инженерной защите территории, проанализировали, что уже сделано в рамках концессионного соглашения, в том числе для подготовки к проектированию объекта, сообщает информационный центр регионального правительства.

Александр Моор акцентировал внимание на четком и своевременном исполнении контрольных точек "Дорожной карты": "Наш межуниверситетский кампус должен стать прорывным проектом для науки, образования и экономики региона. Впереди самое сложное — построить его и наполнить внутри. При формировании технического задания по строительству кампуса необходимо соотнести и учесть наши ожидания и планы с требованиями утвержденного Минобрнауки России Стандарта инновационной образовательной среды".

Напомним, в августе Губернатор подписал концессионное соглашение по строительству межвузовского кампуса. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

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# Александр Моор , кампус , концессионное соглашение

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